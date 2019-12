Zingonia, 3 arresti: fermati in auto con hashish, cocaina e mille euro in contanti

Nella serata di giovedì 12 dicembre, durante lo svolgimento di un mirato servizio finalizzato a reprimere lo spaccio di stupefacenti in un’area notoriamente sensibile al fenomeno, i Carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti tre uomini di nazionalità marocchina.

I militari, dopo aver intercettato l’Opel Meriva su cui viaggiavano in corso Europa di Ciserano, hanno proceduto alla perquisizione personale del 41enne L.K., del 33enne A.S. e del 23enne M.F. nonché dell’auto in uso intestata al padre 79enne del primo, residente a Dalmine.

Durante le operazioni, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto sedici dosi di hashish ed una di cocaina nonché 1.145 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività e pertanto sequestrati con lo stupefacente.

Da un controllo in banca dati, due degli arrestati, di origine marocchina, privi di attività lavorativa e di permesso di soggiorno in Italia, erano già noti alle forze dell’ordine per reati inerenti gli stupefacenti.

I tre dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio, nella mattinata di venerdì saranno tradotti presso il Tribunale di Bergamo per la convalida del loro arresto e l’eventuale sottoposizione al rito per Direttissimo.