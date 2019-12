Un migliaio secondo la Questura. Qualcuno in più per gli organizzatori. Nella serata di venerdì 13 dicembre il Movimento Sardine Bergamo fa il suo esordio con un sit-in sul Sentierone.



Tra il pubblico tanta gente comune arrivata da diverse zone della provincia, giovani e meno giovani, con cartelli a forma di pesce e gli slogan principali del movimento partito da Bologna lo scorso 14 novembre. I più gettonati sono “Bergamo non si lega” e “Bergamo non abbocca”. Ognuno ha in mano un libro e indossa una sciarpa, come era stato consigliato nei giorni scorsi sul gruppo Facebook che conta 12mila iscritti.

di 25 Galleria fotografica Sardine a Bergamo









Sul palco, il cassone di un furgone posteggiato di fronte alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, salgono per primi i fondatori del gruppo orobico. Tre studenti, tutti della famiglia Crippa. Il primo è Stefano, un operaio 25enne di Bergamo che a settembre si iscriverà all’università “ma non vi svelo in quale facoltà”.

Racconta ai presenti come è nata l’idea di far arrivare anche qui il progetto: “Dopo aver visto Bologna, abbiamo pensato fosse giusto dare spazio pure alla nostra città. Siamo aperti a tutti, ma per ora non voglio entrare in discorsi politici. Siamo undici organizzatori, ci troviamo al Polaresco e siamo in stretto contatto con i bolognesi”.

Poi tocca a suo cugino, Luca Crippa, che spiega le regole della serata. Una su tutte: “Se qualcuno vi provoca non replicate ma piuttosto sorridete. Deve essere un evento pacifico”. Infine Diletta Speroni, compagna di Stefano. Bresciana “ma presto mi trasferirò a Bergamo”. Lei è la più emozionata.

Dopo di loro tocca ai presenti. Ognuno legge un proprio discorso. Quasi tutti inneggiano all’anti-populismo. Anche qui non c’è alcun riferimento politico, ma il messaggio è chiaro. “E domani saremo tutti, o almeno chi vorrà, a Roma”, conclude Stefano Crippa.