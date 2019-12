Scanzo fa un regalo all’ambiente: borracce agli studenti per Santa Lucia

L’amministrazione comunale di Scanzorosciate ha deciso di partecipare alla magia del giorno dedicato a Santa Lucia regalando a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune una borraccia personalizzata.

“Questo dono – spiega l’assessore all’Istruzione Barbara Ghisletti – è stato scelto per alcuni importanti motivi: sicuramente si inserisce nel contesto del tema annuale di Istituto scelto dal collegio docenti che per quest’anno è ‘Il mondo è nelle nostre mani’, grazie alle borracce infatti i ragazzi potranno evitare di acquistare bottiglie di acqua in plastica, riducendo così l’impatto sull’ambiente; inoltre le borracce sono personalizzate con lo slogan ‘#IO HO CURA’ a cui l’amministrazione e l’Istituto Comprensivo di Scanzorosciate hanno aderito”.