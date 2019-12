Santa Lucia, l’azienda ai dipendenti: “Mattinata libera, godetevela con i figli”

“Godetevi la magia di Santa Lucia, con tranquillità. Il lavoro ci sarà anche lunedì, lo stupore dei vostri bimbi no”. Così, con un breve messaggio nella chat aziendale di WhatsApp, una ditta di Onore – La ML Engraving, specializzata in incisione laser sugli stampi – ha comunicato ai propri dipendenti che almeno il 13 dicembre potevano rilassarsi in compagnia dei propri cari, senza la preoccupazione di dovere arrivare puntuali a lavoro.

“Un’iniziativa nata dal cuore che ha fatto tutti felici – commenta Silvia Lodetti, 35 anni, responsabile della comunicazione -. L’età media dei nostri dipendenti è relativamente giovane, ma ci sono parecchie persone con figli o nipoti. C ‘è chi si è preso mezza mattina, chi mezza giornata, ognuno con la massima flessibilità”.

L’azienda di via Presolana conta all’incirca quaranta persone, e non è nuova ad iniziative del genere: “Ad ottobre – spiega Silvia Lodetti – ai dipendenti sono stati offerti due giorni al parco divertimenti Mirabilandia per festeggiare i vent’anni di compleanno della ditta. La bravura di un’azienda e di chi la dirige si misura anche da queste cose, non solo dal fatturato”.

L’iniziativa è stata apprezzata anche dal giovane sindaco di Onore, Michele Schiavi: “Convegni su convegni per parlare di ‘welfare aziendale’ e di come conciliare lavoro e famiglia, quando basterebbero piccole cose questa…”.