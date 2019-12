Avete già provato la ruota panoramica di Bergamo? Se la risposta è no, ci pensiamo noi a portarvi, almeno virtualmente, sulla struttura allestita in piazza Matteotti per queste feste natalizie. Un giro ripreso in video, che oggi, 13 dicembre, è una sorta di regalo di Santa Lucia per i nostri lettori.

Ma non solo, perchè con noi è salita anche la guida turistica Elisabetta Ronzoni, che ha spiegato la storia delle bellezze della città che si possono ammirare con dalla giostra, da Palafrizzoni fino a Città Alta.

La ruota panoramica targata Moruzzi Group con i suoi 32 metri di altezza è una delle ruote itineranti più alte d’Europa. Le 24 cabine possono trasportare 144 passeggeri e per rendere ancora più magica l’atmosfera ci sono oltre tremila punti luce a led rossi a risparmio energetico.

La giostra sarà di fronte al Comune Bergamo fino al 12 gennaio, aperta tutti i giorni dalle dieci a mezzanotte. Oltre alla corsa normale, è possibile prenotare la cabina vip: durata 30 minuti e aperitivo in cabina.