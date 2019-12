Pienone al Concerto delle stelle, Automha: “Una serata indimenticabile”

Pienone all’edizione 2019 del “Concerto delle stelle”. L’iniziativa, che ha riempito il teatro Creberg, ha proposto tanta musica e solidarietà in favoredell’associazione “Autismo è”.

Una serata speciale, organizzata dall’Accademia della Guardia di Finanza con la collaborazione di Radio Italia e il sostegno di Automha, azienda bergamasca leader mondiale nel settore dei magazzini automatici.

L’associazione “Autismo è” si impegna, giorno dopo giorno, a sostenere bambini e adulti che soffrono di autismo, attraverso l’attività e la collaborazione di persone altamente qualificate e di grande esperienza e competenza.

Dalla direzione di Automha spiegano: “È stata una serata indimenticabile, un importante momento di condivisione e beneficenza, con una raccolta fondi per sostenere un progetto per lo screening negli asili nido per l’identificazione precoce dei disturbi dello spettro autistico, fornendo strumenti e modalità agli operatori del servizio e per l’acquisto di un pulmino, necessario a trasporti per le attività esterne dei ragazzi”.

Davanti a un pubblico emozionato si sono esibiti Edoardo Bennato, Rocco Hunt, Irama, The Kolors e Alberto Urso, accompagnati dalla Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza e dalla Mediterranean Orchestra, dirette, alternativamente, dal maestro colonnello Leonardo Laserra Ingrosso e dal maestro Bruno Santori.