Novantuno chili di botti illegali: in manette commerciante di Alzano

Novantuno chili di esplosivi illegali, potenzialmente pericolosi. Li hanno sequestrati giovedì 12 dicembre gli agenti della Questura di Bergamo, dopo un controllo in un emporio di Alzano Lombardo. L’attività, spiegano dalla Questura, rientra in una serie di controlli previsti a ridosso delle festività e in particolare del Capodanno.

Alzano, maxi sequestro di botti illegali

In manette è finito un commerciante, S. S., classe 1946, con precedenti proprio in materia di vendita illegale di artifizi pirotecnici. L’uomo si trova ora ai domiciliari.

Gli agenti si sono presentati in borghese, fingendosi normali clienti interessati all’acquisto. L’uomo avrebbe però confidato loro di essere in possesso di altri botti, molto più ‘rumorosi’, scortandoli in un altro spazio dove tra le altre cose sono state rinvenute bombe carta ed esplosivi artigianali vari, come le cosiddette ‘cipolle’.

Sono quindi scattate le perquisizioni, questa volta con gli agenti in divisa: prima all’interno del negozio, poi in un garage e in un deposito adiacente, dove è stata sequestrata la merce.

Il negozio è stato temporaneamente chiuso dal questore.