Come regalo per la maturità, ormai più di 3 anni fa , ho visitato la città di Firenze: la voglia di partire era tanta, così come la voglia di vivere spensierata dopo la reclusione forzata per lo studio matto e disperatissimo della maturità.

Firenze è una città facilmente percorribile a piedi. Avevo affittato un appartamento a 5 minuti di distanza dal centro, poco dietro il mercato vecchio, quindi in una posizione ottimale per gli spostamenti.

Il monumento principale da visitare è la cattedrale di Santa Maria Novella; la sua imponenza è fantastica. Se volete fare una foto solo alla Chiesa, vi dico che è praticamente impossibile perché la piazza pullula di turisti da mattina a sera. È possibile acquistare un biglietto che vi permette di salire sulla cupola e la vista da lassù è meravigliosa. Altri luoghi che regalano una vista stupenda sono Piazzale Michelangelo e la Terrazza di Fiesole.

Mi sono completamente innamorata di Firenze, forse perché era estate, forse perché c’era poca gente ma è stato tutto perfetto.

Il Ponte Vecchio è forse un’altra delle cose imperdibili della città; raggiungibile tranquillamente a piedi dalla Galleria degli Uffizi. Su entrambi i lati del ponte si possono vedere dei piccoli negozi e moltissime case colorate i cui colori si riflettono sulla superficie del fiume che scorre sotto il ponte. Di sera, questo luogo magico si riempie di musicanti e di coppie innamorate.

Imperdibile è la Galleria degli Uffizi dove è meglio prenotare i biglietti online; anche il Museo di Palazzo Pitti è assolutamente da vedere.

I luoghi da visitare in questa città sono molti. Quando parliamo di Firenze, parliamo anche di tanta storia in ambito artistico e culturale: Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Filippo Brunelleschi e Leonardo Da Vinci sono solo alcuni dei nomi che contribuiscono a rendere famosa questa città.

Perché scegliere Firenze? È una delle città italiane più belle artisticamente e dove poter mangiare una buonissima fiorentina. Tutti noi vogliamo indirizzare i nostri viaggi principalmente verso mete situate al di fuori dell’Italia, ma le bellezze italiane non vanno sottovalutate e Firenze ne è la prova.