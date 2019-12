“Il processo” o “Nemiche per la pelle”? La tv del 13 dicembre

Per la prima serata in tv, venerdì 13 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle sei puntate del varietà “20 anni che siamo italiani”. Ultimo appuntamento con il programma condotto da Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada in cui vengono raccontati vent’anni di musica, di gusti e di abitudini degli italiani. Anche nel corso di questa puntata D’Alessio e Incontrada si esibiscono, insieme con alcuni degli ospiti presenti in studio. Ad accompagnarli è l’orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la seconda delle tre puntate di “Petrolio”, condotto da Duilio Giammaria.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “Nemiche per la pelle”, con Margherita Buy e Claudia Gerini. Lucia, psicologa degli animali, e Fabiola, agente immobiliare, si disprezzano profondamente. In comune hanno solo l’amore per Paolo, con cui Lucia è stata sposata per 12 anni e Fabiola per 8. La morte di lui le ha costrette a incontrarsi e la scoperta che avesse un figlio, un bambino cinese, le porta ad affrontare insieme una difficile battaglia legale, che farà scoprire loro il valore di un’amicizia destinata a solidificarsi in maniera inaspettata.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la terza delle quattro puntate della fiction “Il processo”, con Vittoria Puccini, Francesco Scianna, Camilla Filippi, Maurizio Lastrico e Tommaso Ragno. Ruggero, intenzionato a far cadere le accuse contro Linda , riesce a rintracciare un testimone le cui rivelazioni sono fondamentali per spostare i sospetti su un nuovo e misterioso indiziato. Elena è in difficoltà e sta per incassare un altro duro colpo. Ma la partita non è ancora chiusa.

Italia1 alle 21.20 proporrà una serata speciale del varietà “Pintus@ Ostia antica”, condotto da Angelo Pintus. Dal Teatro Romano, Pintus intrattiene il pubblico con la sua comicità e le sue imitazioni.

La7 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza ne “I migliori Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.10 “Maximum risk”, con Jean-Claude Van Damme; e su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Piccole labbra”, con Pierre Clémenti.

Ancora, su La5 alle 21.10 “Operation Christmas”; su Iris alle 21 “Cobra”, con Sylvester Stallone; e su Italia2 alle 21.25 “Beneath”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night: il Novecento italiano”. La diplomazia dell’arte: La Collezione di arte contemporanea della Farnesina, uno strumento di diffusione della cultura italiana all’estero. – Il sole sul cavalletto: Giorgio De Chirico protagonista di un eccezionale documento delle Teche Rai.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda de episodi intitolati “Biglietto vincente” e “Una famiglia da riunire”. Nel primo, Joséphine ha il compito di dare una mano ad Antoine, un giovane che, vincendo sette milioni di euro al Lotto, ha attirato l’attenzione di molte persone che non hanno buone intenzioni. Nel secondo, Joséphine è in trasferta su un’isola dell’oceano Indiano e deve prendersi cura di Gaspard, che vuole incontrare suo padre, che non ha mai conosciuto, e soprattutto vuol tirare fuori dai guai sua madre Carole, che ha problemi con la giustizia.

Da segnalare, infine su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “#CR4 – La repubblica delle donne”; e su Real Time alle 21.10 il reality show “Junior Bake Off Italia”.