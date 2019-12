Il massaggio thailandese potrebbe diventare patrimonio Unesco

Il massaggio thailandese potrebbe entrare a far parte del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. La decisione arriverà a breve: il Consiglio si riunirà a Bogotà (Colombia) in questi giorni e si esprimerà sull’attribuzione di questo importante riconoscimento.

È il frutto di una tradizione antica e si è diffusa in tutto il mondo, anche in Italia: oggi complessivamente viene praticato da 200mila massaggiatori in 145 Paesi diversi.

Medici e monaci originari dell’India avrebbero portato i loro metodi 2.500 anni fa in Thailandia, passando i loro segreti da maestro a discepolo nei templi e in seguito all’interno delle famiglie. Sotto il re di Thailandia Rama III, nel diciannovesimo secolo, gli studiosi incisero le loro conoscenze in questo campo sulle pietre di Wat Pho, ma la pratica decollò nel 1962 grazie alla costituzione dell’omonima scuola.

