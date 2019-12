Efficientamento energetico: importanti investimenti per Boltiere

Grazie al decreto crescita (D.Lgs 58/2019) il comune di Boltiere ha potuto dotarsi di 70.000 € dedicabili ad opere di efficientamento energetico. Le opere ammissibili, oggetto del finanziamento del decreto, potevano riguardare gli interventi dedicati all’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e all’installazione di impianti dedicati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In quest’ottica l’amministrazione Palazzini, con le delibere di Giunta del 10 ottobre 2019, ha approvato lo stanziamento dei 70.000 euro del decreto crescita per il comune di Boltiere.

I fondi sono stati destinati per 25.200 € per la realizzazione di una nuova caldaia per la scuola secondaria di primo grado Don Peppe Diana. 35.000 € sono stati invece stanziati per la riqualificazione dell’impianto termico del centro civico Aldo Moro. Infine 9.800 € sono stati destinati all’installazione di un impianto di condizionamento nella sala consigliare del municipio.

Gli interventi porteranno un notevole risparmio energetico, con conseguente maggiore economicità per le casse comunali, che godranno soprattutto per il futuro di questi interventi.

Altri investimenti realizzati nell’ottica lungimirante di portare beneficio all’ambiente, e nel più generale risparmio economico comunale, sono stati la realizzazione del cappotto per la palestra comunale e l’installazione dell’illuminazione pubblica a LED. Quest’ultimo intervento prevede, nello specifico, la riqualificazione di mille corpi illuminanti. Riqualificazione già in corso e attiva in alcune zone del paese, che stanno già godendo della nuova illuminazione a LED. Grazie a questi interventi si avrà quindi un’ ottimizzazione delle forniture energetiche. Nell’intervento, infine, sono stati inseriti il posizionamento di altri corpi illuminanti, dove non presenti. Grazie al LED che favorisce una migliore luminosità, infine, potrà essere garantita maggiore sicurezza per tutti i cittadini di Boltiere.