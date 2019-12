Casnigo, fiamme in un appartamento: intervengono i vigili del fuoco

Le fiamme sono divampate in un appartamento a Casnigo: è successo nelle primissime ore della mattinata di venerdì 13 dicembre.

Sul posto, in via Lungo Roma al civico 26, sono tempestivamente giunte due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente da Clusone e una da Gazzaniga. I pompieri hanno domato le fiamme rimettendo tutto quanto in sicurezza.

Le cause che hanno dato origine all’incendio sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, il proprietario della casa è rimasto illeso.

I pompieri in azione alle 6 a Casnigo

Nel rogo sono bruciati i mobili della cucina e del soggiorno.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate alle 6 e si sono concluse due ore più tardi.