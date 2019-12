Ufficialmente non è ancora stato inaugurato, alcuni scaffali sono da riempire ma da qualche giorno è aperto al pubblico. Parliamo del nuovo minimarket della stazione di Bergamo: 350 metri quadrati di spazio accessibili passando dal bar-ristorante “La Milanesa”, all’interno della galleria vetrata che si affaccia su piazzale Marconi.

Per adesso è operativo dalle 12 alle 19 (gli orari sono in via di definizione) e vi lavorano tre dipendenti. Oltre all’area food & beverage, con i più importanti marchi italiani, nel locale troveranno spazio profumi, articoli regalo e da arredo, più uno spazio libri destinato ai più piccoli.

L’attività è gestita dalla Buffet Srl, società già presente in stazione con diverse attività: “Siamo arrivati qui nel 2012, con una stazione praticamente inesistente a livello di servizi – commenta l’amministratore delegato Giuseppe Musci – ma abbiamo sempre creduto nei progetto di riqualificazione delle Ferrovie e del Comune, realizzando dei punti vendita diretti alla clientela. Questa volta abbiamo pensato ad un format che comprendesse sia un’area ristorazione che un piccolo market. Dopo 4 anni di lavori siamo quasi pronti – conclude – per l’inaugurazione valutiamo se aspettare la prossima settimana o il passaggio delle feste”.