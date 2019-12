Balliamo sul mondo, ruota panoramica, pattini e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano villaggi e mercatini natalizi, la pista di pattinaggio in piazza della Libertà, la ruota panoramica in piazza Matteotti e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 13 DICEMBRE

– In piazzale Alpini torna il “Villaggio di Natale”

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

SABATO 14 DICEMBRE

– In piazzale Alpini torna il “Villaggio di Natale”

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– Al Creberg in scena il musical “Balliamo sul mondo”

DOMENICA 15 DICEMBRE

– In piazzale Alpini torna il “Villaggio di Natale”

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– Mercanti in gioco, visita al Palazzo del Podestà

– Al Sociale in scena “Aida” di Giuseppe Verdi

– Al Creberg show della “The Pozzolis family”

ADRARA SAN ROCCO

– Concerto di Natale ad Adrara San Rocco

ARCENE

– Mercatino solidale di Natale ad Arcene

BERZO SAN FERMO

– Concerto natalizio a Berzo

– Mercatini di Natale a Berzo

BREMBATE DI SOPRA

– “Salva Babbo Natale”, originale escape game a Brembate di Sopra

BRUMANO

– A Brumano villaggio incantato del Natale

CASTIONE DELLA PRESOLANA

– Mercatini di Natale a Castione della Presolana: ecco le date

CAZZANO SANT’ANDREA

– “Villaggio di Babbo Natale” a Cazzano Sant’Andrea

GROMO

– A Gromo riapre la casa bergamasca di Babbo Natale

LOVERE

– “Carillon vivente” a Lovere

MAPELLO

– A Mapello tanti eventi in vista delle festività natalizie

PEDRENGO

– “Il Natale dello sportivo” a Pedrengo

– Mercatini di Natale a Pedrengo

SARNICO

– Mercatini di Natale a Sarnico

SCANZOROSCIATE

– “Villaggio di Natale” a Scanzorosciate

SERIATE

– “Aspettando Natale” a Seriate

TORRE DE’ ROVERI

– Mercatini di Natale a Torre de’ Roveri

TRESCORE BALNEARIO

– Da Zelig a Trescore: spettacolo di Margherita Antonelli

TREVIGLIO

– “Natale in fattoria” alla Cascina Pezzoli

– “Fuori dai denti”, al Filodrammatici in scena Enrica Barel

ZOGNO

– Mercatini di Natale a Zogno