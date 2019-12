Atalanta, l’urna di Nyon può regalare Barca, Bayern, Liverpool o Psg: lunedì il sorteggio

Ci sono tre italiane, quattro inglesi, tre tedesche, quattro spagnole e due francesi. Non è l'inizio di una barzelletta ma l'elenco delle nazionalità delle sedici regine d'Europa, le formazioni che si sono qualificate agli ottavi di finale di Champions League. Tra queste c'è anche l'Atalanta Bergamasca Calcio.

Tre formazioni italiane insieme agli ottavi di finale non capitavano da otto anni: l'ultima volta, infatti, fu nella stagione 2011-'12 con Milan, Napoli e Inter.

È la primissima volta, invece, che alla fase a eliminazione diretta arrivano solo squadre dei cinque grandi campionati europei. Niente portoghesi, niente svizzere, niente scozzesi, niente croate.

🏆 Ecco le 16 squadre che hanno raggiunto gli ottavi di finale! 👀 🇮🇹 Atalanta, Juventus, Napoli

🇪🇸 Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid, Valencia

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea, Liverpool, Tottenham

🇩🇪 Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia

🇫🇷 Ol. Lione, PSG#UCL | #ChampionsLeague pic.twitter.com/5lEOE3fF8O — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 11, 2019

L'Atalanta, essendosi qualificata come seconda nel girone C, non sarà testa di serie. Molto probabilmente, quindi, incontrerà una big del calcio mondiale: Bayern Monaco, Barcellona, Psg e Liverpool sono le minacce più serie, ma anche gli incroci più prestigiosi. Lipsia e Valencia, invece, rappresenterebbero avversarie un po' più abbordabili.

Negli ottavi di finale (in programma il 18-19 e il 25-26 febbraio) non ci possono essere derby (quindi niente Juventus) e non si possono incontrare nuovamente due squadre che si sono sfidate nel girone (quindi niente Man City).

Lunedì 16 dicembre, dalle 12, il sorteggio di Nyon. Sarà un altro appuntamento con la storia per l'Atalanta.

Squadre teste di serie:

BAYERN MONACO (Germania)

BARCELLONA (Spagna)

JUVENTUS (Italia)

LIVERPOOL (Inghilterra)

MANCHESTER CITY (Inghilterra)

PSG (Francia)

RB LIPSIA (Germania)

VALENCIA (Spagna)

Squadre seconde classificate:

ATALANTA (Italia)

ATLETICO MADRID (Spagna)

BORUSSIA DORTMUND (Germania)

CHELSEA (Inghilterra)

NAPOLI (Italia)

OLYMPIQUE LIONE (Francia)

REAL MADRID (Spagna)

TOTTENHAM (Inghilterra)