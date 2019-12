Nevicherà ancora a Bergamo e in provincia? Tanto o poco? Anche in pianura? Francesco Costa risponde con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Rapido peggioramento del tempo sulla Lombardia nel corso della giornata di venerdì, a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia in rapido movimento verso est che porterà qualche episodio nevoso anche sulle aree di pianura. Nel fine settimana temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche grazie a un promontorio anticiclonico in arrivo da ovest, mentre all’inizio della prossima settimana graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche per l’arrivo di correnti più miti e umide dai quadranti meridionali.

Venerdì 13 dicembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo coperto ovunque, con nevicate diffuse di intensità debole o localmente moderata in graduale movimento da ovest verso est (accumuli leggermente più elevati tra fascia prealpina e alta pianura, più scarsi o irregolari verso la bassa pianura e l’area appenninica). Nel pomeriggio residue deboli precipitazioni sui settori orientali con deboli nevicate oltre i 200-400 metri e pioggia mista a neve in pianura. Nuvolosità sparsa altrove con tendenza a schiarite su Alpi, Prealpi e settori occidentali della regione. In serata cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutti i settori.

Temperature: Minime stazionarie (-1/+2°C), massime stazionarie o in lieve calo (2/4°C).

Sabato 14 dicembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con qualche nebbia possibile sulla bassa pianura nelle prime ore del giorno. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente poco nuvoloso ovunque, con isolati banchi di nebbia in pianura dopo il tramonto.

Temperature: Minime in lieve calo (-2/+1°C), massime in aumento (6/9°C).

Domenica 15 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo generalmente nuvoloso su pianura e area appenninica con qualche temporanea schiarita più probabile sui settori orientali, ma con precipitazioni generalmente assenti. Su Alpi e Prealpi cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con qualche annuvolamento in più dalla serata.

Temperature: Minime in lieve aumento (-1/+2°C), massime stazionarie (6/8°C).