Albino, uomo ferito in strada: l’ipotesi dell’auto pirata

Indagini in corso ad Albino per fare luce e chiarezza su un episodio avvenuto in paese nella giornata di mercoledì 11 dicembre.

Quel giorno, un uomo di 76 anni originario del posto è stato ritrovato in terra in via Roma, in centro ad Albino. Il 76enne è stato subito trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza per ricevere le cure mediche.

In un primo momento, si pensava che si trattasse di una caduta accidentale, ma in seguito ad ulteriori accertamenti è emerso che l’uomo ha riportato traumi maggiori rispetto a quelli compatibili a una semplice caduta.

Una delle ipotesi al vaglio delle Forze dell’Ordine è che l’uomo sia stato investito e che il pilota sia poi fuggito.

La polizia locale di Albino, in questi giorni, è al lavoro e sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in paese.

Se qualcuno avesse informazioni utili sul caso, può contattare la Polizia Locale di Albino al numero: 035 759922.