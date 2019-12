Vilminore presto avrà un semaforo, il primo di tutta la Val di Scalve. L’impianto sarà posizionato in via Locatelli e servirà a garantire maggiore sicurezza durante l’attraversamento della strada. Il semaforo sarà temporizzato, quindi consentirà anche di limitare la velocità delle auto in transito. Il rosso scatterà ad intervalli di tempo prestabiliti.

“L’idea è nata in seguito alla richiesta di alcuni genitori – scrive il primo cittadino di Vilminore, Pietro Orrù, sul proprio profilo Facebook -. Le risorse sono state reperite dai fondi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’impianto semaforico a chiamata consentirà di attraversare la strada in sicurezza a tutti i bambini e ragazzi che, dalla località Pieve grazie al piedibus, si recano da casa a scuola e viceversa”.

I lavori per l’installazione del semaforo hanno preso il via all’inizio del mese di dicembre. Per consentire lo svolgimento dei lavori, la provincia di Bergamo ha emesso un’ordinanza di circolazione a senso unico alternato lungo la strada provinciale 61.