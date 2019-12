Senza parole: impresa storica, Dea agli ottavi

Era successo solo in un’occasione (il Newcastle nel 2002) che una formazione si qualificasse dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate. La storia è stata riscritta in data 11 dicembre 2019 dall’Atalanta che sbanca Kharkiv con un perentorio 0-3.

L’Atalanta aveva l’obbligo esclusivo di vincere e sin da subito è riuscita a imporre il proprio gioco per mettere le basi della vittoria. Grazie alle reti di Castagne, Malinovskyi e Gosens e grazie alle parate di Gollini la Dea ha disinnescato la qualità degli ucraini, conquistando l’accesso agli ottavi, merito di un grande girone di ritorno in gruppo rivelatosi particolarmente equilibrato.

Gasperini e i suoi ragazzi hanno firmato l’ennesima impresa di questa gestione a dimostrazione che il gioco dell’undici orobico possa reggere anche in Europa.

E ora a febbraio si ritorna in campo per vivere altre notti indimenticabili, perché i tifosi neroazzurri sentiranno ancora quella favolosa musichetta.

Ecco le pagelle

Gollini 7,5: Colpo di reni in stile Buffon-Zidane sul colpo di testa di Moraes, è una sicurezza nei momenti cruciali, bravo anche nel finale sulla conclusione di Taison.

Masiello 8: Dietro è sempre molto lucido con interventi puliti ed efficaci a disinnescare le sfuriate veloci dei padroni di casa (Malinovskyi 7: Classica eleganza, mette in mezzo la punizione insidiosa che porta al raddoppio, avrebbe potuto gestire meglio alcune ripartenze).

Palomino 8: Se lo Shakhtar calcia verso la porta con una percentuale ben al di sotto del consueto è anche merito della grande fisicità dell’argentino che mette una pezza anche sui tiri dalla distanza. Onnipresente.

Djimsiti 7,5: Ordine, tigna e grande intelligenza in ogni scelta di passaggio, ormai le sue prestazioni non sorprendono più.

Castagne 8: Stantuffo inesauribile sulla corsia di destra, prestazione condita da traversoni e spinta in avanti e buona copertura in fase di copertura. È lui ad aprire le danze con il gol che apre all’impresa a tinte neroazzurre.

De Roon 7: Lavoro incredibile nel cuore del gioco che, associato alla sua grande corsa su ogni pallone, ne fa derivare sostanza fondamentale.

Freuler 7: filtro importante davanti alla retroguardia, con il passare dei minuti si fa sentire sempre di più a centrocampo grazie a un’ottima personalità.

Gosens 7: Nel primo tempo soffre particolarmente i dribbling e l’imprevidibilità di Tetè, anche lui sale in cattedra nei secondi quarantacinque minuti entrando nella bellissima azione della prima rete e facendo scattare la festa con la rete del 3-0 finale su assist di Stepanenko.

Pasalic 7: La primissima occasione capita sui suoi piedi con il croato che si ritrova troppo defilato per colpire. Se nella prima frazione appare poco incisivo, come del resto tutta la squadra aumenta i giri del motore nella ripresa : sua la spizzicata sulla punizione di Malinovskyi che mette una pietra sulla qualificazione.

Gomez 8: Il cuore di questa squadra è rappresentato dal suo capitano, persino Gasperini ha dichiarato ”Io il Papu non lo tolgo”. Grande sacrificio, molto spesso arretra il suo raggio d’azione per dare una mano in fase di impostazione. Fornisce l’assist a Castagne e guadagna la punizione da cui nasce il raddoppio. (Hateboer SV)

Muriel 6: Svaria sul fronte offensivo, poco preciso e potente nelle occasioni di tiro. Viene letteralmente graziato quando stende Dodò. (Ibanez 6,5: Fa il suo esordio stagionale nel match più delicato. Il primo impatto non è proprio da strapparsi gli occhi quando si incespica sulla palla, poi messa da parte la comprensibile emozione aiuta con ottima quantità i compagni a respingere le ultime cartucce sparate dallo Shakhtar.)

Gasperini 9: Porta l’Atalanta nella top 16 d’Europa, tra le migliori del calcio continentale. Nonostante l’inizio shock di competizione, la sua squadra ha saputo imparare e prendere le misure senza mai snaturare il gioco che l’aveva portata fin qui.

Shakhtar 5,5: Pyatov 5,5; Dodò 4,5, Krivtsov 5,5 , Matviyenko 5,5, Ismaily 5; Stepanenko 5; Patrick 5,5, Tetè 6,5(Marlos 5,5), Kovalenko 5,5(Solomon 5,5),Taison 5,5; Moraes 5. All. Castro 5