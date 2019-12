Scontro in tangenziale: morta 42enne di Verdello, un ferito grave in ospedale

Un morto e un ferito in gravi condizioni. È il bilancio del tragico incidente verificatosi mercoledì sera, lungo la tangenziale Sud a Zanica.

Un violento scontro frontale tra auto che non ha lasciato scampo a Mihaela Carmen Bataiousu, 42enne di origine romena residente a Verdello. La donna, al volante di una Bmw, guidava in direzione Seriate quando per cause ancora da accertare si è scontrata con la Fiat Punto di A.D.P., 38enne di Urgnano che procedeva in senso opposto, verso Stezzano. L’uomo, in gravi condizioni, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L’incidente poco dopo le 22,30, all’altezza del cavalcavia di via Pradona. Le auto, a causa dell’impatto, sono ridotte ad un cumulo di lamiere. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute due ambulanze, due automediche e una squadra di vigili del fuoco. Per i rilievi del caso allertati i carabinieri del comando provinciale di Bergamo.