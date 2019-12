Pianta cade e danneggia i cavi del telefono a Pradalunga

Sono interventi i Vigili del Fuoco per tagliare una pianta a Pradalunga che aveva causato la rottura dei cavi telefonici. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 12 dicembre, in via San Fermo.

Secondo le prime informazioni, forse a causa della prima nevicata stagionale in paese, la pianta sarebbe caduta andando a danneggiare i cavi telefonici. Nella zona sono tempestivamente interventi i Vigili del Fuoco di Bergamo; in supporto sono giunti con la loro autoscala anche i Vigili del Fuoco di Gazzaniga.

I pompieri hanno provveduto a tagliare tagliare la pianta pericolante e hanno rimesso la zona in sicurezza.