Nella notte tra mercoledì e giovedì, annunciata con precisione dagli esperti del Centro Meteo Lombardo, la neve ha fatto capolino a Bergamo e in tutta la provincia bergamasca. E all’alba di giovedì, sta scendendo, a imbiancare la città e molti paesi.

Come segnalano i lettori di Bergamonews, fiocchi bianchi hanno già attecchito in tanti realtà orobiche: dalla Valbrembana, a San Giovanni Bianco, Serina, San Pellegrino Terme e Zogno per cominciare, alla Valle Imagna, come a Corna, poi in Valseriana, a Castione della Presolana, Clusone, Nembro, Alzano, nei quartieri cittadini di Redona e Colognola, fino ai dintorni di Bergamo, come Stezzano e Sorisole, Torre Boldone, Almè, e un po’ anche nella Bassa, a Romano e Morengo per esempio, fino all’Isola bergamasca, a Terno e Cisano, in Valcalepio, a Castelli Calepio, in Valcavallina a Cenate Sotto.

di 18 Galleria fotografica Nevicata di Santa Lucia









In alcune località è mista ad acqua, in altre ancora c’è solo pioggia, ma il bianco comincia a prendere possesso dei paesaggi, soprattutto quelli montani, preparando una santa Lucia ancora più magica.