Il ballo del Gasp e degli eroi di Kharkiv: guarda il video diventato virale

Se qualcuno è curioso di conoscere l'atmosfera negli spogliatoi dell'Atalanta dopo l'impresa di Kharkiv, su Twitter circola un video (diventato subito virale) che può aiutare a farsi un'idea. Postato sui canali ufficiali della Uefa Champions League, ritrae Gasperini e i calciatori del club bergamasco esibirsi in un curioso ballo, culminato in una corale esultanza di gruppo per festeggiare lo 0-3 in casa dello Shakhtar Donetsk. Una vittoria storica, valsa per la prima volta ai nerazzurri l'accesso agli ottavi di finale.