“Gasp come Walt Disney”, la favola dell’Atalanta agli ottavi vista dai social

Per le strade di Bergamo è scattata la festa, come nelle piazze virtuali: Facebook, Twitter, Instagram da mercoledì sera sono un po' più nerazzurre. Abbiamo raccolto alcune delle immagini circolate sui social per celebrare l'impresa dell'Atalanta, sbarcata agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia, dopo lo 0-3 rifilato agli ucraini dello Shakhtar. Un mix di sano orgoglio e sana ironia che non possono non strappare un sorriso, anche ai tifosi avversari.

Visualizza questo post su Instagram Magica Atalanta ❤️ #cronachedispogliatoio #buffon #gasperini #atalanta Un post condiviso da @ cronache_di_spogliatoio in data: 11 Dic 2019 alle ore 2:35 PST

a febbraio c'è squadra nerazzurra che gioca #champions a san siro, magari a tifosi interisti basta qualche birra in più per confondersi e continuare a sognare #Atalanta — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) December 11, 2019

A tutti i tifosi dell'#Atalanta:

per quest'anno il regalo ve l'ho fatto. — Babbo Natale™ (@Santas_Official) December 11, 2019