Dicembre sa di buono… sa di caffè

Hai presente dicembre? Quando le città sono più illuminate, il naso più freddo, le case più calde e i caffè più bollenti? Dicembre è un mese speciale che vola via, proiettato com’è al Natale da preparare e vivere al meglio. C’è anche chi non lo ama molto, il Natale, ma sotto sotto basta trovare la chiave giusta per viverlo e, comunque lo si legga, è un’occasione per prendersi cura di sé e degli altri, con regali che sono tanto più graditi quanto più pensati e inaspettati (e non è necessario mettere mano al portafoglio!).

Se avete deciso di dedicarvi allo shopping fuori porta nella capitale, o se avete pensato bene di regalarvi un weekend di dolce vita, concedetevi una pausa ristoratrice da Vivi Bistrot, dove il Bio è tradizione dalla colazione alla cena, in una cornice privilegiata come l’androne dello storico Palazzo Braschi, a pochi passi dalla fontana dei Quattro Fiumi del Bernini. Esortazione al gusto per via naturale: il menù di Vivi Bistrot è creato con ingredienti naturali che raccontano di viaggi e persone che amano il cibo, orgogliosamente Bio. E laddove c’è passione per il gusto e la natura, c’è MOGI, con i chicchi organici coltivati senza l’uso di agenti chimici dalle comunità native dell’America Centrale.

Se invece preferite le vie del centro milanese, quelle dal gusto classico e discreto, fermatevi da Slowear Venezia, dove il lifestyle italiano è raccontato bene da un’azienda familiare di portata internazionale. Slowear è sinonimo di qualità e stile, di saperi tradizionali e tendenze che non tramontano, intrecciando moda e consumo etico e sostenibile: quattro marchi storici italiani uniti per uno stile di inconfondibile gusto.

Come Quintessenza di MOGI: una miscela di cinque origini di pregiate Arabica che si fondono in un aroma unico e avvolgente, da gustare anche nel momento dello shopping. Se rifuggite le spese natalizie o siete così bravi da aver già completato i regali in lista, passate da Matinée Pontida, dove lo spettacolo dura tutto il giorno: breakfast, drinks and more, dalla colazione alla cena. Sempre con un buon caffè, classico come un matinée da gustare soli o in compagnia: MOGI Blue, una selezione di prestigiosi caffè provenienti dall’America Latina e dall’Africa: tostatura lenta e gusto armonioso, a basso contenuto di caffeina.

Per chi invece fosse a caccia di idee, specialmente al femminile, un appuntamento da non perdere da Officina 14 a Milano, dal 14 al 16 dicembre: MOGI accompagnerà Re-Belle Box, bauletto delle meraviglie fatto dalle donne per le donne, curiose e sognatrici. Un progetto contenitore per la gioia di stupirsi e scartare, per scoprire ogni mese storie e idee indipendenti di donne da ogni parte del mondo. E per gli amanti dello stile classico, con MOGI allo show room Guffanti, dal 12 al 14 dicembre con amaro Ramazzotti. Un Natale per tutti i gusti, con gusto. E con l’aroma giusto!