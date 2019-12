Dal ricordo di Piazza Fontana alla finale di X Factor: la tv del 12 dicembre

Per la prima serata in tv, giovedì 12 dicembre RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Io ricordo, Piazza Fontana”, con Giovanna Mezzogiorno.

Milano, 12 dicembre 1969. Una bomba esplode all’interno della sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura a Piazza Fontana. I morti sono diciassette e ottantotto i feriti. L’Italia è sconvolta da un atto criminoso che, a più di vent’anni dalla fine della guerra, torna a uccidere degli innocenti, gente comune e persone perbene che si trovano all’interno della banca in occasione del tradizionale venerdì di contrattazione degli agricoltori della zona. Tra di loro c’è anche Pietro Dendena, che resta ucciso nell’esplosione. La sua storia viene raccontata grazie a sua figlia Francesca, che allora aveva solo diciassette anni e che per il resto della sua vita ha lottato insieme ai parenti delle vittime per dare un nome ai responsabili di quell’eccidio e stabilire la verità su quanto accaduto quel pomeriggio.

Sky Uno e Tv8 alle 21.15 in diretta dal Forum di Assago trasmetteranno la finale di “X Factor 13”. I concorrenti rimasti in gara sono solo 4, Malika ha resistito con Davide Rossi, Sfera Ebbasta invece si tiene stretto Sofia Tornambene e Samuel invece va in finale con la Sierra e i Booda. Mara Maionchi quest’anno si godrà la finale da spettatrice dopo l’eliminazione di Eugenio nella semifinale. Gli ospiti della serata saranno Ultimo, Lous and the Yakuza e Robbie Williams.

La finale come al solito avrà un meccanismo diverso: sarà divisa in tre manche, nella prima i quattro concorrenti duetteranno con Robbie Williams. Chi supera la prima, passerà alla seconda dove canteranno un best of, le canzoni migliori che hanno cantato in questa edizione. La terza e ultima mance invece, i concorrenti superstiti canteranno nuovamente la versione integrale del loro inedito.

Per quanto riguarda le assegnazioni di Sfera Ebbasta, dopo aver cantato con Robbie Williams, e se supererà indenne la prima manche, Sofia si esibirà con un best-of composto dalle cover che aveva già cantato: Fix You dei Coldplay, C’est la vie di Achille Lauro e Papaoutai di Stromae.

Per le assegnazioni di Malika Ayane, nella prima manche Davide Rossi canterà con Robbie Williams, come tutti gli altri concorrenti. Se supererà la prima manche Davide Rossi canterà un best of composto da tre canzoni che ha già cantato nei precedenti: How Long (Has This Been Going On) di Ace, Why you Only call me when you’re high di Arctic Monkeys e Don’t Stop Me Now dei Queen.

Anche i Booda e la Sierra canteranno con Robbie Williams, poi i Booda si esibiranno con un best-of composto da Heartbeat di Nneka, 212 di Azealia Banks e Hey Mama di Nicki Minaj e David Guetta La Sierra invece si esibirà con in un best-of composto da Acciughe Fanno il Pallone di De Andrè, Dark Horse di Katy Perry e 7 Rings di Ariana Grande.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con la seconda delle sei puntate di “All together now”, condotto da Michelle Hunziker, in cui i concorrenti si esibiscono al cospetto di una giuria composta da cento artisti, capitanata da J-Ax.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda la quarta delle sei puntate di “Stati generali”, condotto da Serena Dandini.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La 7 alle 21.15 “PiazzaPulita”, condotta da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Pretty Princess”; su Italia1 alle 21.20 “Divergent”; Su Rai4 alle 21.15 “Man in the dark”, con Stephen Lang; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il giro del mondo i 80 giorni”; su La5 alle 21.10 “Il segreto di Natale”; su Iris alle 21 “Potere assoluto”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.30 “Icarus”, con Dolph Lundgren.

Su Rai5 alle 21.15 “Venti dell’est per l’orchestra Rai”. Dall’Auditorium Toscanini di Torino l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Juraj Valchua, pianista Alexander Malofeev, esegue musiche di Dvorak, Cajkovskij, Rachmaninov. Regia TV Rossella De Bonis.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Martin Henderson. Verranno proposti quattro episodi intitolati “Non fermarti adesso”, “Lascialo lì”, “Colori veri” e “L’anello di fuoco”. Nel primo, Meredith non sa come dire della sua relazione con Nathan a Maggie, così decide di aspettare. Nel secondo, Meredith sembra intenzionata a lasciarsi il passato alle spalle. Nel terzo, Alex assume un investigatore privato per rintracciare l’ex marito violento di Jo: scopre che si tratta di un medico. Nel quarto, un’esplosione ha provocato un grande caos tra pazienti e medici. Meredith, Arizona ed Eliza, che si trovano all’esterno, si precipitano subito nell’ospedale per aiutare i feriti.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 il varietà “Zelig”; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.