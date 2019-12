“Cuore d’Oro” il concorso in dialetto bergamasco premia 33 poeti

Poeti professionisti e amatoriali, appassionati e giovani promesse: sono 33, quest’anno, gli scrittori dal “Cuore d’Oro” che sabato 14 dicembre alle 10, nella sala conferenze della sede Avis di Bergamo in via Leonardo Da Vinci 4, saranno premiati per aver partecipato al 36° Concorso di poesia dialettale bergamasca.

Una tradizione che ogni anno richiama non solo numerosi poeti locali ma anche i “bergamaschi dall’estero”, pronti a raccontare e raccontarsi in rima.

Al primo classificato andrà il “Cuore d’Oro” alla memoria di Marisa Bacialli e Pier Franco Goggi mentre alla migliore composizione sul “Dono Del Sangue” sarà donato il Cuore d’Oro Avis, al secondo e al terzo classificato e alla composizione segnalata andranno le Targhe del Ducato di Piazza Pontida.