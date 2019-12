A Bergamo 125 persone scomparse nel nulla: task force per ritrovarle

L’ultimo è Angelo Zanchi, scomparso da Alzano Lombardo lo scorso 6 giugno. Uno dei più misteriosi è quello di Fabrizio Garatti, sparito da Costa Volpino il 26 maggio 2016. Sono solo due dei casi delle 125 persone di cui, negli ultimi trent’anni, in provincia di Bergamo, non si hanno più notizie.

Oggi, 12 dicembre, in occasione della Giornata Nazionale dedicata agli scomparsi, istituita quest’anno dal Governo, le forze dell’ordine orobiche si riuniranno in una sorta di task force per cercare spunti investigativi utili all’individuazione dei 125.

Il piano è stato organizzato con un summit in Prefettura. Presenti i rappresentanti di Carabinieri, Polizia di Stato, Locale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Nello specifico giovedì sarà fatto il punto di ogni singolo caso, contattando chi aveva presentato la denuncia di scomparsa per capire se nel frattempo ci sono stati sviluppi che non sono stati riferiti. Al contempo si cercherà di capire se ci sono nuove piste utili al ritrovamento di persone di cui, anche da molti anni, non si hanno più notizie.

Dei 125 scomparsi in provincia di Bergamo, 117 casi sono in carico ai Carabinieri, con le varie stazioni più dislocati sul territorio, e 8 alla Polizia di Stato. Donne, uomini, ma anche ragazzini, che spesso si sono allontanati dalle comunità per minori.

Gli inquirenti sperano anche in nuove segnalazioni in arrivo grazie alla diffusione sulla stampa. Volutamente, per questione di privacy, non sono stati diffusi tutti i nomi e le foto in quanto, in più di un’occasione, la persona si è allontanata volontariamente da casa ed essendo maggiorenne non può essere cercata.

La Giornata Nazionale si inserisce nel quadro delle iniziative avviate dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse. Una data, quella del il 12 dicembre, scelta in ricordo di una donna, madre di due bambini, di cui si sono perse le tracce da oltre vent’anni. Anche il periodo dell’anno, tradizionalmente dedicato alla solidarietà e alla fratellanza, è significativo per dedicare un segnale di attenzione alle persone scomparse.