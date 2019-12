Youth League, a Kharkiv successo e primo posto nel girone per l’Atalanta

È terminata nel migliore dei modi la fase a gironi di Youth League per l’Atalanta Primavera. In attesa di vedere in campo la squadra maggiore, la formazione di Massimo Brambilla si è imposta sullo Shakhtat Donetsk per 2-1, conquistando così sul difficile campo di Kharkiv il quarto successo in sei partita.

In grado di mettersi in luce sin dai primi minuti, la Dea è passata in vantaggio al 20’ con un rasoterra di Roberto Piccoli, capace di chiudere al meglio una triangolazione con Davide Ghisleni.

La reazione ucraina non si è fatta attendere con Danylo Sikan pericoloso per due volte dalle parti Ludovico Gelmi, tuttavia nella ripresa sono stati nuovamente gli orobici ad andare in rete con il solito Piccoli, al sesto centro nella competizione europea.

A ridare fiducia all’undici di casa ci ha pensato il rigore di Arlem Bondarenko, capace di interrompere la striscia d’imbattibilità del portiere neroazzurro a 321 minuti, tuttavia il forcing avversario non ha spaventato i giovani orobici che hanno concluso il gruppo C al primo posto con 13 punti.