Variante Trescore-Entratico, dal Governo arrivano i fondi per la realizzazione

La commissione bilancio ha approvato, con parere favorevole del Governo, un emendamento che stanzia 970 milioni di euro per gli interventi nei territori interessati dalle Olimpiadi Invernali 2026.

“Queste risorse serviranno anche a finanziare la variante Trescore-Entratico in provincia di Bergamo” annuncia il vice-ministro dell’Economia, il senatore Antonio Misiani.

L’iter per la realizzazione di questa variante ottiene così una forte accelerazione: in questi mesi Anas sta predisponendo la progettazione che dovrà essere ultimata, con la versione definitiva ed esecutiva, entro il 2021 in modo che la strada possa poi essere realizzata in tempo per i Giochi invernali.