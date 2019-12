Shakhtar Donetsk-Atalanta, la diretta del match

È la partita della verità, quella del tutto o niente: l’Atalanta a Kharkiv, casa provvisoria dello Shakhtar Donetsk, si gioca il futuro europeo in 90 minuti.

Gasperini, che deve fare a meno dello squalificato Toloi e degli infortunati Zapata e Ilicic, scgelie Pasalic in attacco con Gomez e Muriel.

La nostra diretta del match:

Il primo tempo

22′- Muriel duro sulla caviglia di Stepanenko: ammonito. Dal replay, però, si vede come il colombiano non voglia entrare in tackle ma scivoli sul pallone: l’arbitro poteva evitare questa ammonizione.

15′- Kovalenko batte Gollini, ma l’arbitro annulla la rete per un fuorigioco ad inizio azione di Tete: si resta sullo 0-0.

10′- Dinamo Zagabria in vantaggio sul Manchester City: ha segnato Daniel Olmo. In questo momento, con questo risultato, Dea fuori sia dalla Champions, sia dall’Europa League.

8′- Muriel al volo dopo una sponda di Castagne, palla sul fondo di poco: solo Atalanta in campo in questo avvio!

5′- Prima clamorosa occasione per l’Atalanta! Gomez ruba palla su un retropassaggio errato di Kryvstov al portiere Pyatov, trova Muriel che invece di calciare serve Pasalic ma il croato, troppo defilato, calcia senza impensierire il numero uno ucraino che nel frattempo è tornato tra i pali.

1′- Via! Si parte a Kharkiv!

Le formazioni ufficiali:

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Tete, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Castro.

ATALANTA: Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini.