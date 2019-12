Sanremo Marathon, successo per il bergamasco Marco Tiraboschi

Parla bergamasco la terza edizione della Sanremo Marathon.

A trionfare lungo la Riviera dei Fiori è stato Marco Tiraboschi che ha coperto i 42 chilometri in programma in 2h42’42”, conquistando così il primo successo sulla distanza.

Accolto al traguardo dai propri figli, il portacolori della Recastello Radici Group si è messo in luce nella seconda parte di gara grazie a una progressione che gli ha consentito di rimontare Luca Saltalamacchia (A.S.D. Podistica Torinese) e di distanziarlo di quasi quattro minuti.

In campo femminile buon esordio per Luisa Gelmi (Gruppo Alpinistico Vertovese) che ha terminato la Maratona di Reggio Emilia al settimo posto fermando il cronometro in 2h54’45”.

Foto Flora Regina