Ponte Nossa, scontro tra auto all’alba: grave un 32enne

Scontro tra due auto all’alba, le 6 del mattino, di mercoledì 11 dicembre a Ponte Nossa, in via Orobica Prealpina che porta alla Val del Riso. Un 32enne stava andando al lavoro alla guida della propria auto, da Gorno in direzione Ponte Nossa, quando è rimasto coinvolto in un incidente con un’altra vettura.

Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza del Corpo volontari della Presolana e di un’automedica, oltre che dei carabinieri di Clusone e dei vigili del fuoco.

Il giovane, che ha riportato traumi alla testa e al torace, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell’altra auto.