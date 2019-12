Le 5 cose da regalare a uno studente fuorisede per Natale

Le città come le nostre case si sono illuminate di lucine, riempite di addobbi e di calendari dell’avvento di cui abbiamo già divorato i cioccolatini. Il Natale è nell’aria e si sente anche a Bergamo addobbata a festa, con decorazioni e mercatini dove poter trovare tante idee regalo in vista delle festività! Il Natale si vede negli occhi dei fuorisede pronti a tornare a casa; questa volta non solo per un weekend, ma per un po’ di più.

Ma sotto l’albero che cosa vorrebbe un fuorisede?

Una macchinetta per il caffè

Fedelissimi della moka perdonatemi, ma parliamoci chiaro. Dopo le feste si entra in piena sessione e in qualche modo si deve pur sopravvivere: caffè illimitati per tutti e subito!

Una gift card

Chi non vorrebbe una card da presentare in cassa al momento di un acquisto? Chi non vorrebbe uscire dal negozio senza quella sensazione di portafoglio prosciugato? Specialmente durante la

consueta spesa settimanale. (Sicuramente apprezzata anche per l’acquisto di libri!)

Un’ agenda

Con l’arrivo del nuovo anno, un’agenda sarebbe sicuramente utile per organizzare al meglio lo studio e i vari impegni!

Un albero

Si avete letto bene; un albero, perché no? È la tendenza del momento. Sul web è possibile regalare un albero scegliendo il luogo dove farlo crescere, il tipo di pianta e con la possibilità di

monitorarne la crescita. Così facendo farai un regalo non solo al diretto interessato, ma anche al pianeta!

Una cena nella città di studio

Credo non ci possa essere cosa più gradita che ricevere un regalo come questo; è impagabile regalare un’ opportunità per sentirsi a casa indipendentemente dal luogo. Può essere l’occasione per scoprire Bergamo e per tenere i rapporti uniti nonostante la distanza!

Queste sono solo alcune idee; dei piccoli pretesti per augurare a tutti i fuorisede, di passare delle meritate vacanze nella loro “casa dolce casa”, con le persone più care, che non vedono sicuramente l’ora di riabbracciarli e di chiedergli: ma fa così freddo a Bergamo?