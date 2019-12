L’Atalanta vola agli ottavi di Champions e il centro di Bergamo si colora di nerazzurro

Sono “solo” gli ottavi di Champions League, ma a bergamo è come se l’Atalanta avesse vinto il mondiale per club. È è giusto così. Il passaggio del turno dei nerazzurri nella massima competizione europea ha scatenato, com’era facile prevedere, gli entusiasmi del popolo bergamasco.

Poco dopo il fischio finale di Shakhtar Donetsk-Atalanta centinaia di tifosi sono scesi per strada per festeggiare l’impresa di Gomez e compagni.

Caroselli, fumogeni, cori e tanta gioia. I bergamaschi atalantini hanno sfidato il freddo di dicembre e hanno invaso il centro cittadino, facendo diventare Porta Nuova completamente nerazzurra.

Quella per la conquista degli ottavi di Champions è una festa che non finirà tanto presto: alle 2.30, infatti, è previsto l’arrivo della squadra all’aeroporto di Orio al Serio (salvo ritardi). Facile prevedere che gli uomini di Gasperini verranno accolti in modo trionfale allo scalo bergamasco, come nelle migliori delle tradizioni dopo un successo simile.

Bergamo gode. Ed è giusto così: questa Atalanta continua a scrivere la storia e certi momenti vanno vissuti fino in fondo.