Davvero il tempo peggiorerà nei prossimi giorni e vedremo la neve anche in pianura? Verifichiamolo con Simone Budelli e il bollettino del Cento Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Tempo inizialmente stabile nel corso della giornata di mercoledì, ma con tendenza a graduale peggioramento per l’arrivo di una debole perturbazione da ovest che attraverserà la Lombardia tra la sera/notte e il mattino di giovedì. Un secondo passaggio perturbato sfiorerà la nostra regione nella prima parte di venerdì, seguito da una fase di tempo variabile ma sostanzialmente asciutto nel corso del fine settimana.

Mercoledì 11 dicembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo sereno o al più velato, con qualche banco di nebbia sulla bassa pianura in graduale dissolvimento. Tra tardo mattino e pomeriggio graduale aumento delle nubi a partire da ovest con passaggio a cielo nuvoloso. In serata cielo molto nuvoloso ovunque, con precipitazioni sparse di debole intensità possibili su tutti i settori tra tarda sera e notte. Quota neve inizialmente intorno ai 400-700 metri, in abbassamento in nottata con qualche debole nevicata possibile anche sui settori di bassa pianura a ridosso dell’Appennino.

Temperature: Minime in calo (-2/+2°C), massime in calo (6/8°C).

Giovedì 12 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso in mattinata, con precipitazioni sparse più probabili sui settori centro-orientali. Quota neve mediamente sui 200-400 metri, ma con possibili sconfinamenti fino in pianura (seppur con accumuli generalmente scarsi o assenti). Nel corso del pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso sui settori di pianura, qualche schiarita più ampia sui restanti settori. In serata nuovo aumento della nuvolosità a partire da ovest; sulle aree di pianura locali banchi di nebbia.

Temperature: Minime in aumento (1/3°C), massime in calo (4/6°C).

Venerdì 13 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso su tutti i settori, con locali schiarite sui rilievi dal tardo pomeriggio. Tra mattino e prima parte del pomeriggio deboli precipitazioni sparse possibili su tutti i settori, a tratti nevose fino in pianura ma con accumuli generalmente trascurabili o assenti sulle pianure. Dal pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni a partire da ovest.

Temperature: Minime stazionarie (0/3°C), massime in lieve calo (3/5°C).