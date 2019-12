“Atlantide” ricorda la strage di Piazza Fontana: la tv dell’11 dicembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 11 dicembre su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi” proporrà uno speciale dedicato al cinquantennale della strage di Piazza Fontana.

Andrea Purgatori in questa puntata ricorda la strage avvenuta a Milano il 12 dicembre 1969.

RaiUno alle 21.25 trasmetterà la quarta e ultima puntata della fiction “I Medici – Nel nome della famiglia”, con Daniel Sharman, Francesco Montanari, Johnny Harris e Jack Roth.

Andranno in onda due episodi intitolati “Anime perdute” e “Il destino della città”. Nel primo, Savonarola, che aveva raccolta la confessione di Tommaso, denuncia la sua uccisione e accusa apertamente Lorenzo, che però continua a negare. Intanto, Clarice, che ha scoperto di essere incinta, spera in un nuovo inizio per lei e il marito. Nel secondo, in lutto per la perdita di Clarice, Lorenzo si lascia convincere da Bernardi che l’unica soluzione per non perdere tutto sia ordinare l’assassinio di Savonarola, i cui seguaci sono sempre più numerosi.

Gli amanti dello sport su Sky potranno vedere le partite dell’ultima giornata della fase a gironi: alle 21 Bayer Leverkusen-Juventus – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252 satellite); alle 21 Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca – Sky Sport Football e Sky Sport (253 satellite); alle 21 Psg-Galatasaray – Sky Sport (254 satellite); alle 21 Bruges-Real Madrid – Sky Sport (255 satellite); alle 21 Bayern-Tottenham – Sky Sport (256 satellite); alle 21 Olympiacos-Stella Rossa – Sky Sport (257 satellite); e alle 21 Diretta Gol Champions – Sky Sport Collection e Sky Sport (251 satellite, 486 digitale terrestre).

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà il film “L’ora legale”, con Ficarra e Picone. In un piccolo centro come tanti del meridione, avvezzo a sindaci disonesti che si ricandidano alle elezioni come se nulla fosse, in vista delle elezioni amministrative si fa strada la lista civica di un professore che dichiara guerra a ogni forma di illegalità. In paese i votanti si confrontano con l’idea di legalità e dell’agire secondo le norme. Anche Salvo e Valentino, gestori di un piccolo chiosco in comune, si schierano su fronti opposti al solo scopo di ottenere un “favore” da chiunque diventi primo cittadino.

RaiDue alle 21.20 proporrà la prima delle tre serate di “Salemme il bello… della diretta!”, con Vincenzo Salemme. Andrà in onda “Di mamma ce n’è una sola”: Chiara (Vincenzo Salemme qui in panni femminili) è una mamma autoritaria che cerca di mandare avanti una famiglia della piccola borghesia napoletana.

E’ la prima di tre commedie che l’attore e autore napoletano Vincenzo Salemme rappresenta in diretta, insieme con la sua compagnia teatrale, sempre su RaiDue dall’auditorium Rai di Napoli.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “#CR4 – La repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti.

Su Canale Nove alle 21.25 verrà proposto “L’assedio – Best of”, il meglio del programma di interviste condotto da Daria Bignardi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “L’ultimo dei templari”, con Nicolas Cage; e su Rai4 alle 21.10 “Life – Non oltrepassare il limite”, con Rebecca Ferguson.

Ancora, su La7D alle 21.30 “Turista per caso”, con William Hurt; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Dal profondo della terra”; su La5 alle 21.10 “Un magico Natale”; su Iris alle 21 “L’allenatore nel pallone 2”, con Lino Banfi; e su Italia2 alle 21.30 “Scary movie 5”, con Ashley Tisdale.

Su Rai5 alle 21.15 “Franco Zeffirelli – Una vita da regista”. La vita e la lunga carriera teatrale e cinematografica di Franco Zeffirelli, il regista italiano che ha saputo conquistare un posto prestigioso nel panorama artistico mondiale.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Ciao Darwin 6 – La regressione”, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti; e su Real Time alle 21.10 il reality “5 gemelle sotto un tetto”.