Zanetti Christmas Party: raccolti 5.350 euro per l’Associazione Salute Donna onlus

Natale e solidarietà. Sono andati in scena nella serata di lunedì nella cornice della Tenuta Colle Piajo di Nembro. Dove la Zanetti si è riunita per festeggiare il Natale.

Ospite d’eccezione il presidente della FIPAV Bruno Cattaneo, al fianco del presidente del Volley Bergamo Luciano Bonetti e della vicepresidente Enrica Foppa Pedretti per portare il suo saluto e i suoi personali auguri alla storica realtà rossoblù.

Da Sara Loda a Annie Mitchem, da Laura Melandri a Malwina Smarzek fino a Imma Sirressi e a tutte le altre stelle, insieme a Marco Fenoglio e al suo staff, reduci dal lungo e complicato viaggio di ritorno da Caserta che li ha visti rientrare a Bergamo solo a poche ore dalla festa, bloccati da disagi ferroviari, i sorrisi non sono mancati. E l’entusiasmo per la vittoria strappata domenica insieme all’ottavo posto in classifica, che è l’inizio di una nuova cavalcata, hanno regalato alla serata un clima ricco di calde emozioni. Unite alla voglia di mettersi in gioco per il progetto solidale che anche quest’anno il Volley Bergamo ha messo in campo.

Come da tradizione, quindi, sono andati all’asta i quadri tratti dal calendario solidale 2020 “Il Bello della Donne” e la serata di auguri rossoblù ha visto salire i decibel dell’entusiasmo per ciascuna delle splendide immagini scattate dal fotografo Antonio Finazzi.

La regina, alla fine, è stata Sara Loda: il quadro del capitano è stato battuto a mille euro. Dietro di lei Rossella Olivotto a quota 800, al pari di quello del presidente Bonetti.

Alla fine, grazie alla generosità degli ospiti, sono stati raccolti 5.350 euro che verranno devoluti alla sezione bergamasca dell’Associazione Salute Donna Onlus per il progetto “Gravidanza e Cancro”.