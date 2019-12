Trofeo Lombardia, a Rivalta sul Mincio vince Nicoletta Bresciani

Sale a due il numero di vittorie di Nicoletta Bresciani nel Trofeo Lombardia di ciclocross.

La 33enne di Dalmine si è infatti imposta nel 2° Ciclocross Valli del Mincio-Memorial Aristide Bettati, consolidando così la propria leadership nella classifica femminile.

La portacolori dello Scott Racing Team ha tagliato in solitaria il traguardo di Rivalta sul Mincio davanti alla 19enne di Cazzano Sant’Andrea Katia Moro (Ciclisti Valgandino).

In campo maschile buona prova per Luciano Rota (Scuola MTB San Paolo d’Argon), quarto fra gli élite, mentre Federico Persico (Le Marmotte Loreto) ha terminato la gara degli juniores in settima posizione.