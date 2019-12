Treviglio, furgone contro scuolabus: quattro feriti, anche una bimba di 12 anni

Ci sono quattro feriti nel brutto incidente che si è verificato a Treviglio poco prima delle 14 di martedì 10 dicembre. Un furgone, un Fiat Scudo, si è scontrato con uno scuolabus in via Brignano, all’altezza del capannone dell’azienda Gls.

All’origine dell’incidente pare ci sia una mancata precedenza.

Il furgone distrutto nella parte anteriore

I feriti sono quattro: si tratta di una bambina di 12 anni, una donna di 48 e due uomini di 28 e 50 anni. Nessuno, fortunatamente, è in gravi condizioni. Solo il conducente del Fiato Scudo, il 50enne, è stato trasportato in ospedale a Treviglio in codice giallo.

Vedendo le condizioni dei veicoli coinvolti nel sinistro, lo schianto poteva avere conseguenze ben più gravi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Treviglio per i rilievi del caso e la gestione della circolazione che è sempre rimasta aperta, anche se solo su una corsia.