Trattamenti di bellezza e massaggi: a Natale regala benessere

Dolcezza, calma e relax! Sono un mix di benessere ed emozioni i trattamenti effettuati in “Sabai Thai” Spa & Beauty, angolo di Thailandia nel centro di Bergamo, in via XX settembre, 115 (piano interrato di Galleria Mazzoleni).

Massaggi, hammam, cure agli olii essenziali e profumi esotici danno vita a un assaggio di paradiso di cui approfittare da soli o in coppia… in vista del Natale sono il regalo perfetto per rendere felice chi ami.

Visita il sito https://www.sabaithaispa.com/ puoi acquistare comodamente on line e ricevere così il voucher regalo, della validità di sei mesi.