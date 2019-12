Sarnico, pusher bloccato all’area Stoppani mentre cede cocaina

Bloccato nella nuova area Stoppani mentre cede cocaina a un giovane. La polizia locale di Sarnico ha arrestato uno spacciatore di nazionalità albanese, al quale è stato sequestrato una dose di sostanza stupefacente, denaro e un telefono cellulare.

L’operazione ha ricevuto il plauso del sindaco Giorgio Bertazzoli, da sempre attento alla sicurezza del suo paese: “Un ringraziamento alla nostra Polizia Locale – le parole del primo cittadino – e in particolar modo ai nostri agenti Piero De Carlo, Cristian Signoroni e Nicola Pezzi, per aver arrestato in flagranza di reato, appostandosi in borghese e usando la nuova auto civetta messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, uno spacciatore albanese, a cui, oltre l’arresto, sono stati sequestrati droga, soldi e cellulare”.

“Sarnico – prosegue Bertazzoli – è da sempre in prima linea per il contrasto dello spaccio e della microcriminalità, non a caso siamo uno dei comuni più sicuri della provincia. A marzo avevo già premiato gli agenti con un encomio d’onore per un’operazione simile. E ora non ci fermiamo qui”.