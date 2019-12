Ruba una valigia dal bus per l’aeroporto di Orio: 19enne in manette

Un 19enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e destinatario del divieto di dimora nel Comune di Milano, è stato arrestato alla stazione Centrale dalla polizia ferroviaria per furto e denunciato in stato di libertà, perché trovato in possesso di uno smartphone, risultato rubato, e di un frangivetro.

Gli agenti della Polfer in servizio antiborseggio, vicino alla banchina degli autobus di linea diretti all’aeroporto il Caravaggio di Orio al Serio nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Milano Centrale, hanno notato un uomo sospetto, che approfittando della calca creatasi dai turisti in attesa di ritirare i propri bagagli dal vano dell’autobus, con destrezza ha estratto una valigia per poi allontanarsi velocemente.

La dinamica dei fatti non è passata inosservata agli agenti, che hanno subito bloccato e arrestato il responsabile.

Sempre nella stazione di Centrale, la polizia ferroviaria ha arrestato una bosniaca di 36 anni, con a carico un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Roma per il reato di furto aggravato, dovendo espiare una pena di oltre 10 anni di reclusione.

La donna, che ha dichiarato di essere al terzo mese di gravidanza, dopo essere stata sottoposta a visita medica al pronto soccorso, è stata dichiarata idonea al regime detentivo e, quindi, portata in carcere.