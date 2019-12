Protesta nella sala Var dopo il gol convalidato al Verona: multato Percassi

È entrato nella sala Var durante l’intervallo di Atalanta-Hellas Verona per protestare contro la convalida del gol dei gialloblu. Per questo il presidente nerazzurro Antonio Percassi è stato multato dal giudice sportivo con un’ammenda di 20mila euro.

“La società orobica – si legge nella nota del giudice sportivo – viene multata con 10mila euro a titolo di responsabilità diretta per il comportamento assunto negli spogliatoi dal proprio presidente, multato con ulteriori 10mila euro per avere, aprendo la porta della sala Var, espresso una critica all’operato della tecnologia”.

Percassi si è fatto sentire per via del gol dell’1-0 di Di Carmine convalidato ai veronesi, rete viziata da una rimessa laterale battuta quasi 8 metri più avanti rispetto al punto in cui la palla era uscita.

Altri 3mila euro di multa, infine, sono stati inflitti all’Atalanta per il lancio di alcuni bicchieri di plastica contenenti liquido lanciati sul terreno di gioco da alcuni tifosi.