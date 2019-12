Persone scomparse, vertice in Prefettura e municipi illuminati di verde

Nella mattinata di martedì 10 dicembre si è svolta nella sede della Prefettura di Bergamo, una riunione per una ricognizione aggiornata dei casi, ancora irrisolti, di persone scomparse sul territorio provinciale.

L’incontro si inserisce nel quadro delle iniziative avviate dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, che ha istituto il 12 dicembre quale “giornata dedicata agli scomparsi” in ricordo di una donna, madre di due bambini, di cui si sono perse le tracce da oltre venti anni.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto, Elisabetta Margiacchi, hanno partecipato il Procuratore della Repubblica, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, un rappresentante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Segretario Generale della Curia Diocesana Bergamasca nonché referenti della Provincia di Bergamo, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dell’Associazione Nucleo Sommozzatori Volontari di Treviglio, dell’ Associazione di Protezione Civile Orobie Soccorso e dell’Associazione Nazionale Alpini.

È stato così disposto l’avvio, nella giornata del 12 dicembre, di un piano straordinario di ricerca, che vedrà il coinvolgimento di personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco nonché dei volontari di protezione civile.

Un ruolo rilevante, anche in termini di contributo informativo sarà svolto dalle Parrocchie chiamate ad assicurare vicinanza e solidarietà ai familiari degli scomparsi.

L’occasione è stata inoltre preziosa non soltanto per fare un punto di situazione, ma anche per concentrare l’attenzione di tutte le componenti del complesso sistema di ricerca delle persone scomparse sui soggetti vulnerabili, quali quelli affetti da patologie neurodegenerative come l’Alzheimer o le demenze senili, prendendo in considerazione la stipula di un apposito “protocollo operativo” con l’Ats.

È stato poi analizzato il fenomeno dell’allontanamento volontario dei minori di età dalle Comunità affidatarie, che incide in modo rilevante sull’entità numerica degli scomparsi in provincia.

È stata, infine, evidenziata la necessità che gli escursionisti e tutti coloro che frequentano abitualmente le località montane (cercatori di funghi, ecc.) adottino adeguate prassi comportamentali, evitando situazioni di rischio e di solitario allontanamento in zone impervie.

Il Prefetto in linea con le indicazioni fornite dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, ha invitato i Sindaci ad illuminare di colore verde, simbolo di speranza, le sedi municipali e altri luoghi caratterizzanti la vita cittadina nella giornata del prossimo 12 dicembre, al fine di sensibilizzare l’intera collettività sulla delicata problematica e compiere un gesto simbolico di vicinanza alle famiglie degli scomparsi.