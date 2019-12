L’industria lombarda sigla protocolli d’intesa per Expo Dubai 2020

È stato siglato nella mattina di martedì 10 settembre in Assolombarda il Protocollo d’Intesa per promuovere l’eccellenza del sistema imprenditoriale italiano in occasione dell’Esposizione Universale di Dubai.

Firmatari Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda (nella foto a sinistra) e Paolo Glisenti (nella foto a destra), Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai.

Il protocollo ha l’obiettivo di avviare un percorso di collaborazione volto a valorizzare la presenza dell’Italia a Expo 2020 Dubai, attraverso la realizzazione di eventi, iniziative e occasioni di confronto. Con questo Protocollo Assolombarda e il Commissariato si impegnano a lavorare in un’ottica di ampia cooperazione per tutte le azioni comuni da realizzare nel percorso di avvicinamento e durante i sei mesi dell’Esposizione Universale.

Nel corso della mattinata, con l’obiettivo di consolidare la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, favorendo il confronto con istituzioni pubbliche e private del mondo accademico, dell’industria, della ricerca scientifica, è stato sottoscritto un secondo protocollo. A siglarlo Diana Bracco, Presidente dell’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale ALISEI; Luigi Scordamaglia, Presidente dell’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale CL.A.N. (Cluster Agrifood Nazionale) e lo stesso Paolo Glisenti.