Leggere è... volare con le ali della fantasia

C’è anche la Scuola Primaria dei Salesiani di Treviglio fra le scuole che ogni anno raccolgono le numerose proposte della Biblioteca Comunale di Treviglio. Grazie ai vari percorsi e laboratori i bambini delle diverse fasce d’età hanno l’occasione di scoprire libri di qualità, capaci di incuriosirli e di catturare la loro attenzione.

I libri fin dalla più tenera età sono uno stimolo per l’apprendimento e la crescita cognitiva, psicologica e sociale del bambino. Gli insegnanti questo lo sanno molto bene e per questo anche quest’anno hanno accompagnato, e continueranno anche nei prossimi mesi, tutte le classi in progetti diversificati di avvicinamento alla biblioteca.

Con le classi prime si sono affrontati percorsi diversi come “Mondi da fiaba ma… sottosopra!”, una lettura di storie divertenti, nelle quali i protagonisti delle più celebri fiabe classiche fanno tutto il contrario di quello che ci si aspetterebbe da loro; in alternativa la lettura, tra scarabocchi, macchie di colore e un pizzico di magia, di alcuni albi illustrati dell’autore francese Hervè Tullet.

Alle classi seconde è stato proposto “L’uomo mangiacarta”. Cosa succede se un uomo fatto di carta, divoratore di boschi interi, scopre che esiste un’altra possibilità oltre a quella di mangiarsi albero su albero? Grazie alla storia e al laboratorio con la carta riciclata che ne è seguito, i bambini sono stati invitati a riflettere su una tematica, quella del riciclo, oggi più che mai attuale.

Ai più grandi delle classi quarte sono stati proposti due percorsi molto fantasiosi:

– “Il mio mondo immaginato” con la presentazione dei libri di Guillaume Duprat “Il libro delle terre immaginate” e “Universi”, che raccontano come gli uomini hanno immaginato la Terra e l’Universo nel corso dei secoli.

– “L’inventastorie”, di Fabrizio Silei: una vera e propria macchina della fantasia per inventare storie con l’aiuto di sei personaggi in cerca d’autore.

Gli alunni hanno vissuto questa esperienza con tanto entusiasmo e passione. La stessa passione educativa che questa scuola con i suoi docenti offre ogni giorno a ciascuno dei propri allievi. Perché l’educazione, come insegnava Don Bosco, è innanzitutto cosa del cuore!