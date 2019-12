Per la prima serata in tv, martedì 10 dicembre Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio tra Inter e Barcellona, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Per il Gruppo F l’Inter ospita il Barcellona e in contemporanea si gioca Borussia Dortmund-Slavia Praga. La classifica del Gruppo F: Barcellona 11 punti, Inter e Borussia Dortmund 7, Slavia Praga 2. Passano agli ottavi di finale, a eliminazione diretta, le prime due squadre, mentre la terza va in Europa League.

RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Parigi può attendere”, con Diane Lane. La moglie di un produttore di Hollywood finisce in un viaggio on the road per la Francia in compagnia di un uomo che risveglierà i suoi sensi e la sua gioia di vivere.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda il film “Truth – Il prezzo della verità”, con Cate Blanchett. L’anchorman Dan Rather (Robert Redford) ha quasi terminato di lavorare per le news della CBS quando realizza un reportage che testimonia come il presidente George W. Bush sia ricorso alle conoscenze e ai legami di famiglia per evitare di prestare servizio nella guerra del Vietnam. Il suo lavoro avrà ripercussioni sia nella sua sfera professionale e privata sia in quella politica.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Le spie della porta accanto”, con Isla Fisher; su Canale Nove alle 21.25 “Fuga dal Natale”, con Jamie Lee Curtis; e su Rai4 alle 21.10 “Il destino di un cavaliere”, con Heath Ledger.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Una squadra da sogno”, con Gérard Depardieu; su La5 alle 21.10 “Hearts of Christmas”; su Iris alle 21 “Posta grossa a Dodge City”, con Henry Fonda; e su Italia2 alle 21.30 “Blu profondo 2”, con Danielle Savre.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith. Andranno in onda tre episodi intitolati “La resa dei conti”, “Indietro non si torna” e “Uno nel bio”. Nel primo, Christina ha problemi a gestire lo stress della sua vita e decide di affidarsi a un terapista. Tom intanto, cerca di distrarre un suo amico che ha ricevuto una diagnosi inaspettata. Nel secondo, la figlia di Christina cerca di aiutare sua madre attraverso i cambiamenti che scaturiranno dalla decisione che ha preso. Nel terzo, Bobbie e Steve devono decidere quando andare a Londra.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”, con Barbara D’Urso; e su Real Time alle 18.20 il reality “Cortesie per gli ospiti”.