Inchiesta Foppolo, 10 anni e 6 mesi all’ex sindaco Berera: 8 per quello di Valleve Cattaneo

Dieci anni e sei mesi per l’ex sindaco di Foppolo Giuseppe Berera, otto per quello di Valleve Santo Cattaneo. Martedì 10 dicembre, poco dopo le 13, è arrivata la sentenza con rito abbreviato del giudice Vito Di Vita nell’ambito del processo che vede tra gli imputati i due ex amministratori dell’alta Valle Brembana, entrambi non presenti in aula al momento della lettura.

Più che confermate, dunque, le richieste del pubblico ministero Gianluigi Dettori, che aveva chiesto dieci anni per Berera, considerato la figura centrale attorno alla quale ruota l’inchiesta con accuse che vanno dalla bancarotta fraudolenta (per il fallimento della Brembo Super Ski) alla truffa aggravata, dalla turbativa d’asta al falso alla concussione. Otto anni, invece, per quello che era considerato la sua “spalla”, Cattaneo.

Tre anni all’impiegata comunale Luisa Piredda, due a Saverio De Vuono, ex segretario comunale di Foppolo e Valleve. Il giudice li ha tutti assolti dall’accusa più pesante, quella di associazione a delinquere.