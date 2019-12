Festa dell’Atletica Lombarda: premiate le stelle del movimento bergamasco

Novantaquattro titoli tricolore, trentuno scudetti vinti, centoventi presenze in maglia azzurra. Sono questi i numeri dell’atleta leggera lombarda che si è riunita a Carugate per festeggiare la magica annata appena conclusa.

Carico di gioie e soddisfazioni, il 2019 ha confermato la crescita del movimento regionale che si è messo in luce agli ultimi Mondiali con atleti del calibro di Filippo Tortu, settimo nei 100 metri ed Eleonora Giorgi, bronzo nella 50 chilometri di marcia. “È un piacere vedervi qui e vedere il vostro entusiasmo – ha sottolineato la fuoriclasse brianzola rivolgendosi ai ragazzi presenti alla cerimonia-. Ricordo molto bene con quanta tenacia ho anch’io gareggiato per vestire la maglia della selezione regionale prima di indossare quella dell’Italia”.

Numerosi gli atleti bergamaschi protagonisti dell’evento come il marciatore Gabriele Gamba e la velocista Alessia Pavese, che sono saliti sul palco per ricevere la borsa di studio messa a disposizione da Progetto Talento. L’iniziativa, promossa dal Comitato Regionale Fidal, supporterà infatti l’attività di trenta sportivi lombardi messisi in luce nelle competizioni nazionali e internazionali i quali riceveranno ciascuno un contributo di 1500 euro.

“La realizzazione di un progetto con una entità economica di ben 45.000 euro è stata possibile grazie a una gestione molto oculata delle nostre risorse di bilancio oltre che al sostegno, in parte, di BCC Milano, con cui è in corso una partnership di grande soddisfazione per entrambi – ha sottolineato il presidente dell’ente federale Gianni Mauri -. Permettetemi di dire che questo è solo un primo segnale: vi sono molti giovani che, con i loro tecnici e le loro società, meritano un sostegno per l’impegno che ci mettono e i risultati che ottengono. Stiamo lavorando per cercare altre risorse”.

Ecco i bergamaschi inseriti nel Progetto Talento

Allievi:

Martina Casiraghi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946),

Samuele Maffezzoni (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Mame Diarra Sow (Bergamo Stars).

Juniores:

Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana), Federico Piazzalunga (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter),

Gabriele Tosti (Bergamo Stars)

Promesse:

Lidia Barcella (Bracco), Gaia Colli (Atl. Valle Brembana), Mohamed Reda Chahboun (Cento Torri Pavia),

Alessia Pavese (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), Marta Zenoni (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter).